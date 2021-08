Jean-Jacques Golou honoré par l’ONG Paix Liberté

Le Directeur Général de Coris Bank International Bénin, Jean-Jacques Golou, est distingué par l’ONG Paix Liberté à l’occasion de la 6è édition ‘’La Palme Cardinal Gantin des Artisans de Paix’’. La cérémonie a eu lieu samedi 14 août 2021 à la salle de conférence de la Mairie de Cotonou.

Paul Tonon

Jean-Jacques GOLOU, DG de Coris Bank International Bénin, depuis juillet 2016, fait partie des cinquante-trois lauréats de l’édition 2021 ‘’La Palme Cardinal Gantin des Artisans de Paix’’. Il a reçu un trophée de l’ONG Paix Liberté en présence de plusieurs personnalités dont Monsieur Victor ADOSSOU, président de la Cour Suprême. Jean-Jacques GOLOU, ancien capitaine de plusieurs équipes de football, a été nominé au regard des critères des membres du jury pour ses qualités humaines et de leadership. Son engagement professionnel et social, son sens éminent de responsabilité et sa disponibilité légendaire envers les plus vulnérables font de lui incontestablement un bon rassembleur. « C’est avec une grande émotion, mêlée de joie, que nous vous remettons ce prix pour vous rendre un hommage à la mesure de qui vous êtes. Cette distinction témoigne de votre leadership au service de l’humanité », a déclaré Hugues Hector Zogo, Président de l’ONG Paix Liberté.

Selon des témoignages recueillis à la fin de la cérémonie, Jean-Jacques Golou, membre fondateur du club Lions, Cotonou Cristal, a toujours montré sa disponibilité et son engagement non seulement pour toutes les actions s’inscrivant dans l’éducation, dans la paix, mais également dans la solidarité envers les couches les plus vulnérables et des sans voix. 1er président du club Toastmasters, Cotonou Elite, un club engagé au service du Leadership et de la Communication, il a sponsorisé en 2020 la création du premier club toastmasters de Bohicon, Audace, qui est le point de rassemblement des jeunes du Couffo, du Zou et des Collines désireux de progresser en communication et en leadership. Bien qu’étant très rigoureux et exigeant avec un sens de l’organisation très poussé, Jean-Jacques GOLOU, Président d’honneur de l’ONG Le Bon Pasteur des Enfants, dont il est membre, fait preuve d’ouverture d’esprit, de beaucoup d’humilité, de simplicité, d’amour et de sagesse dans toutes ses démarches.

Ce prix décerné à l’Expert-Comptable CPA du Canada et diplômé MBA en Banque et Finance de la Birmingham Business School au Royaume-Uni, en reconnaissance de ses actions depuis plusieurs années, est également une invite à impacter davantage au quotidien son environnement à travers un leadership encore plus remarquable.

La Palme Cardinal Gantin des Artisans de Paix est décernée depuis le 08 mai 2016 pour honorer la mémoire de son Eminence Cardinal Bernadin Gantin. L’ONG a donné le nom de Cardinal Gantin à cette Palme pour son rôle de bâtisseur d’une Afrique unie dans la paix. Elle récompense les hommes et femmes qui travaillent au respect de la dignité humaine.

30 août 2021 par