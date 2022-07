’’ Je suis conscient que chacun de nous est Bio Guéra ’’

Le chef de l’Etat Patrice TALON a inauguré, ce samedi 30 juillet 2022, sur le rond-point de l’aéroport international cardinal Bernardin GANTIN de Cotonou, la statue du roi Bio Guera. Dans le discours prononcé à cette occasion, le président de la République, conscient de ce qu’il est un ‘’Bio Guera’’, invite les Béninois à l’être aussi.





« Moi, je suis conscient que je suis un Bio Guéra, je suis conscient que chacun de nous est un Bio Guéra ou devra l’être pour défendre notre dignité, notre identité, notre histoire et nous protéger les uns les autres, protéger notre nation et œuvrer à son développement », a déclaré Patrice TALON en inaugurant la statue d’une des figures emblématiques de la résistance nationale.

« Cette belle statue de Bio Guéra sera pour nous, le reflet quotidien de notre grandeur, celle de nos aïeuls, celle de nos parents, celle de nous-mêmes et celle des générations à venir », a-t-il expliqué.

Bio Guera est un prince Wasangari du nom de Gbaasi N’Guera. Il est né en 1856, de Sabi Yerima (père), et de Yon Gon (mère. Celle-ci a vécu à Sua Bale au Nigéria). Ses activités professionnelles sont l’agriculture, la chasse, et le commerce. Il a défendu les valeurs de témérité, courage, de dignité et d’intégrité.

Combats Bio Guera

Bio Guera est un résistant et « figure de la rébellion » aux cotés des peuples Wasangari, Boowo, Peul et Baatonnu de l’ancien territoire du Baru-tem. Il a lutté contre les privations de liberté, l’impôt de capitation, la conscription, le travail forcé, l’oppression coloniale.

Les combats de Bio Guera se résument entre autres, au secours des populations du village de Gbéku contre les exactions des Wasangari de Buanri au Sud, Gberudaba et Bouka à l’Est. Il vivait à Gbasi dans le Nord-Ouest de Niki quand la guerre de résistance des Baatombu à la pénétration française a éclaté. Il prit une part active en août 1897 à la guerre dirigée par Saka Yerima (première occasion d’éprouver son courage) et a, plusieurs fois, mis en échec sur des expéditions l’armée coloniale.

Selon l’histoire, c’est Bio Guera qui a organisé le siège de Bembèrèkè. Avec ses troupes, il transféra la guerre à Baura au Nord de Bembèrèkè. Après près d’une année de combat à Baura, il fut traqué et tomba sous les balles de l’envahisseur colonial le 17 décembre 1916.

F. A. A.

31 juillet 2022 par ,