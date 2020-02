Une entreprise de la place recherche des commerciaux pour promouvoir ses produits et services auprès du grand public.

CDD de 3 mois renouvelable. Salaire : fixe + variable. Début du contrat : 1er mars. Horaires de travail variables et en décalés (midis, soirs, etc…)

Vous avez entre 18 et 30 ans, vous êtes dynamique, sportif, souriant, passionné par le monde numérique et vous aimez relever des défis ? Vous avez déjà réalisé des actions commerciales et vous possédez un smartphone Android ? Alors envoyez votre CV avec photo à recrut229@gmail.com jusqu’au 29 février. Le recrutement sera définitivement fermé après cette date et seules les personnes pré sélectionnées pour les entretiens seront contactées.

17 février 2020 par