La pandémie du coronavirus sévit dans le monde et le Bénin enregistre 06 cas de sujets atteints de cette maladie. Le Chef de l’Etat dans un entretien accordé à Angela Kpeidja, journaliste spécialiste des questions de santé sur la télévision nationale de l’Ortb ce dimanche 29 mars 2020, a donné la raison de son silence sur la situation.

‹‹ Si mes compatriotes n’ont pas encore eu l’occasion de m’entendre en personne, c’est bien parce que je suis à la tâche, jour et nuit, minute ›› , a déclaré le chef de l’Etat Patrice Talon indique que ‹‹ la situation sanitaire et le risque sanitaire auxquels nous soumet le coronavirus sont préoccupants, sinon très graves››.

Le président de la République s’est personnellement impliqué dans tous les segments de la riposte à savoir : la collecte des données aux plans national et international ; leur analyse ; l’appréciation des impacts sanitaires, médicaux, financiers, économiques et sociaux ; les projections à court et moyen termes ; la stratégie et la mise en œuvre d’actions ; le suivi et l’évaluation des recommandations et des opérations.

‹‹ Je sais combien il est indispensable, utile, de parler pour expliquer, rassurer et obtenir l’adhésion de tous à la stratégie et aux décisions, mais sachant que la plupart des Béninois nous font confiance, j’ai consacré mon esprit à l’analyse sereine de la situation et de toutes ses implications››, affirme-t-il.

Patrice Talon tout en signalant la gravité de la situation rassure ses compatriotes : ‹‹ empêcher le coronavirus de se propager au Bénin et d’y faire beaucoup de victimes, est à notre portée››.

Le président de la République a la ferme conviction que les ‹‹ actions engagées par le Gouvernement et les mesures prescrites sont susceptibles de nous faire gagner, si chacun de nous joue bien sa partition ››. Il invite chacun à respecter les mesures prises par son gouvernement.

29 mars 2020 par