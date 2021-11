Investir dans la crypto-monnaies

Il existe de nombreuses façons d’investir dans la crypto-monnaie, chacune avec des risques et des avantages différents. Vous pouvez essayer d’exploiter votre propre crypto-monnaie, ou acheter une crypto-monnaie existante ou investir dans un fonds indiciel spécialisé dans les crypto-monnaies. Vous pouvez également investir dans les monnaies cryptographiques sur des sites tels que https://bitcoinera.app/fr/. Il s’agit d’une plateforme spécialisée dans les échanges de diverses monnaies numériques. Le site est fiable et permet aux investisseurs de placer leur argent en toute sécurité. La particularité de Bitcoin Era est que l’application est compatible sur tous les écrans. A partir d’un smartphone ou d’un pc, vous pouvez profiter d’une expérience d’utilisation unique.

En outre, la valeur de la plupart des crypto-monnaies est extrêmement volatile. De ce fait, bien que vous puissiez voir d’énormes retours sur investissement, vous êtes également susceptible de voir des baisses de valeur extrêmes. Cette volatilité signifie que la plupart des investisseurs doivent rester prudents lorsqu’ils envisagent d’investir dans la crypto-monnaie. Bien qu’il soit judicieux de diversifier votre portefeuille, vous devez veiller à ce que vos investissements correspondent à votre tolérance au risque individuel. De manière générale, vous devez vous assurer que votre investissement dans la crypto-monnaie ne représente qu’un pourcentage raisonnable de votre portefeuille. Cela aidera à protéger votre portefeuille des fluctuations brutales de la valeur des crypto-monnaies.

Il s’agit d’une forme alternative de monnaie. Celles-ci ne sont pas sous le contrôle d’un gouvernement ou d’une institution centrale. Le Bitcoin est l’une des crypto-monnaies les plus populaires, mais il existe de nombreuses autres formes de crypto-monnaies. Les particuliers exploitent de nouveaux jetons de crypto-monnaie car il n’y a pas d’autorité centrale pour frapper la monnaie. Ce processus implique des calculs informatiques compliqués que, théoriquement, toute personne possédant un ordinateur peut effectuer.

Il peut y avoir de grandes récompenses pour investir dans la crypto-monnaie, mais actuellement, les risques sont relativement élevés. Vous voudrez vous assurer de garder le montant de votre portefeuille alloué à la crypto-monnaie relativement petit, par rapport à la taille globale de votre portefeuille.

D’autre part, le prix de vente du Bitcoin ne peut pas augmenter autant au cours des cinq prochaines années qu’au cours des dernières. A en croire certains spécialistes, un autre retour comme les cinq dernières années ferait que la valeur du Bitcoin atteindrait près de 88 000 milliards de dollars en cinq ans – plus de quatre fois le produit intérieur brut des États-Unis pour 2020. Ce qui est difficile à croire. Certains n’hésitent donc pas à penser que les beaux jours du Bitcoin sont probablement terminés.

Bitcoin a de nombreux concurrents cryptographiques, certains avec plus d’utilité. Il existe des milliers de crypto-monnaies et aucun obstacle à la création de nouvelles. Dogecoin aurait été créé comme une blague mais, au 18 mai, il avait une valeur de 43 milliards de dollars. Ethereum a une valeur approchant la moitié de celle de Bitcoin et utilise la technologie blockchain non seulement pour maintenir un réseau de paiement décentralisé, mais également pour stocker du code informatique pouvant être utilisé pour alimenter des contrats et des applications financiers décentralisés et infalsifiables.

Au vu de ce qui précède, si vous investissez, il est fortement recommandé de garder une petite partie de votre portefeuille et seulement si vous pouvez vous permettre de tout perdre. Il est fort possible que cela ne vaudra rien ou peu dans cinq ans. Quels qu’en soient les cas, n’hésitez pas à suivre toute l’actualité sur les crypto monnaies afin de savoir quand vous devez quitter le marché. Il est également préférable d’investir sur des plateformes qui vous assurent également un accompagnement personnalisé, assuré par des spécialistes du marché des cryptomonnaies.

25 novembre 2021 par