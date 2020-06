Par message radio en date du vendredi 05 juin, le préfet des départements Zou et Collines Frimin Kouton informe les secrétaires généraux des mairies de Bantè, Savalou, Ouessè, Savè et Dassa de la poursuite des cérémonies d’installation des maires, adjoints aux maires et chefs d’arrondissements ce samedi 06 juin 2020.

Les secrétaires généraux des mairies concernées doivent inviter les nouveaux conseils des communes pour les cérémonies d’installation qui auront lieu conformément au chronogramme ci-après :

Conseil communal Banté : 14 heures

Conseil communal Savalou : 15 heures

Conseil communal Ouessé : 16 heures 30 min

Conseil communal Savè : 17 heures 30 min

Conseil communal Dassa : 18 heures

Le préfet des départements Zou et Collines Frimin Kouton exige la présence effective de tous les conseillers.

A.A.A

5 juin 2020 par