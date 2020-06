Inquiétudes au sein du personnel de Grimaldi Bénin

Des cas de coronavirus sont signalés sur la plateforme portuaire de Cotonou. Quelques cas suspects sont annoncés au sein du personnel de Grimaldi Bénin, une société de consignation et de transport maritime.

L’existence probable des cas de Covid-19 suscite des inquiétudes du sein du personnel de Grimaldi Bénin. Une situation qui affecte le rendement des agents et qui devrait amener la direction de cette société à alerter les autorités du ministère de la santé afin que les tests et les diagnostics appropriés soient effectués sur tous les employés. Ce qui permettrait de prendre en charge les cas confirmés et d’éviter l’arrêt des activités au sein de cette société.

Compte tenu de la propagation du virus, il n’est pas exclu que d’autres sociétés opérant sur la plateforme portuaire soient aussi dans le cas de Grimaldi Bénin.

Le non respect des gestes barrières et de la distanciation a entraîné la recrudescence des cas de la pandémie de Covid-19 au Bénin. Cela s’observe non seulement au niveau des grandes sociétés mais aussi et surtout sur les lieux de commerce, les marchés, les bars, restaurants, les lieux de cérémonies et de culte.

Actuellement, le nombre de cas confirmés au Covid-19 dépasse la barre des 500 avec 09 morts voire même plus dans les prochains jours.

D. M.

16 juin 2020 par