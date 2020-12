Inclusion numérique : que signifie l’égalité d’accès à l’éducation à l’ère numérique ?

Par Zohra Yermeche, directrice du programme « Connect To Learn » chez Ericsson

La crise de la COVID-19, et l’impact qu’elle a eu sur l’apprentissage dans le monde, a mis en évidence de nombreuses disparités numériques qui existent dans le monde d’aujourd’hui. À une époque où de nombreux étudiants du monde sont passés du physique au numérique, nous avons également été confrontés à la dure vérité qu’aujourd’hui il y a encore 3,6 milliards de personnes dans le monde qui ne sont pas connectées.

Pour les étudiants de la moitié connectée du monde, l’histoire est bien différente. Alors que 1,2 milliard d’enfants ont été affectés par les fermetures d’écoles dans une grande partie du monde, notre récent Rapport Consumer COVID-19 a révélé que les étudiants pouvaient remplacer l’apprentissage physique en passant 230% de temps en plus sur des outils d’apprentissage numériques tels que Google Class, Epic ! et Seesaw Class.

Il s’agit bien sûr d’une augmentation significative, mais c’est aussi une accélération d’une tendance que nous suivons régulièrement depuis notre premier programme Connect To Learn il y a exactement dix ans.

Le rapport State of Broadband 2020 estime qu’il y a aujourd’hui deux fois plus de personnes qui utilisent Internet par rapport à 2010. Cette augmentation de la littératie numérique, associée à la période imminente de numérisation rapide de l’économie, signifie que garantir un accès juste et égal à l’éducation et aux futurs marchés de l’emploi reposera sur l’étendue de l’inclusion numérique au sein de nos sociétés.

Qu’est-ce que l’inclusion numérique et pourquoi est-elle si importante aujourd’hui ?

Aujourd’hui, la technologie joue un rôle beaucoup plus important dans la qualité et la portée de la façon dont nous apprenons, comme les nouvelles plates-formes d’apprentissage numérique qui devraient atteindre 350 milliards USD d’ici 2025 ; ce que nous apprenons, avec un accent croissant sur la programmation, la robotique, l’IA et l’automatisation ; et comment nous pouvons l’utiliser sur le marché du travail, les compétences numériques devenant de plus en plus une condition préalable de la main-d’œuvre de demain.

Les changements qui se produisent aujourd’hui montrent la disparité entre le monde développé et sous-développé. Si vous n’êtes pas connecté, cela vous montre le saut que vous devez faire entre l’aspect connectivité, l’accès à l’éducation et les bénéfices qui en découlent.

Réduire cette fracture numérique, avec ceux qui ne sont pas connectés ou qui ne sont pas considérés comme étant alphabétisés numériquement, est impératif pour assurer une répartition équitable des opportunités numériques entre les pays, les lieux, le sexe, le statut socio-économique et l’âge.

Impact de l’inclusion numérique sur le PIB et le marché du travail

Il y a dix ans, les discussions géopolitiques se concentraient largement sur le développement des compétences des enseignants, avec peu de priorité accordée à la politique numérique au-delà des exigences essentielles de connectivité.

Aujourd’hui, le paysage politique commence à être très différent et l’émergence de l’économie numérique est à l’origine de ce changement. Par exemple, lorsque nous examinons l’inclusion numérique dans le contexte du marché du travail, il est prévu que l’économie numérique 5G à elle seule créera 22,3 millions d’emplois dans le monde au cours de la prochaine décennie. Cela a également des répercussions sur le PIB, car disposer d’une main-d’œuvre non qualifiée numériquement n’est bien entendu pas compatible avec une économie numérisée.

À ce titre, nous voyons déjà aujourd’hui comment les gouvernements accordent la priorité à l’inclusion numérique dans leurs programmes politiques, notamment lors du Sommet du G20 de cette année. Il semble y avoir plus d’emphase et de réglementation pour soutenir l’éducation numérique, et l’impact que cela a sur un réveil du reste de l’économie.

Alors que la première priorité des gouvernements dans la numérisation de leurs sociétés est de mettre en place les outils, de fournir la connectivité pour permettre les services numériques du futur de se concrétiser, il est également important que les gens sachent comment les utiliser et comment les utiliser de manière responsable. La littératie numérique et le renforcement des capacités sont des éléments clés sur lesquels les gouvernements et les entreprises privées devraient continuer à travailler au cours des prochaines années. Ces efforts doivent être bien coordonnés, intensifiés et fondés sur l’élaboration de politiques factuelles, comme indiqué dans la Feuille de route des Nations Unies pour la coopération numérique (page 8).

Accès à l’éducation à l’ère numérique

En 2010, nous avons cofondé l’Initiative Connect To Learn avec le Earth Institute de l’Université Columbia et Millennium Promise, en mettant l’accent sur la fourniture de connectivité et d’outils TIC pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage dans les communautés non connectées, défavorisées et largement non représentées.

Depuis nos premiers projets dans les Villages du millénaire, nous avons contribué à connecter et à accroître l’inclusion numérique de plus de 200 000 étudiants dans le monde. Au fur et à mesure que le programme évoluait, nous avons intensifié nos efforts pour réduire la fracture numérique non seulement en termes de connectivité, mais aussi du côté du contenu, du programme et de la plate-forme, ce qui est fondamental.

En tant qu’entreprise technologique, nous avons rapidement découvert que nous pouvions offrir bien plus que la connectivité, mais que nous pouvions en outre aider à améliorer les processus et les méthodologies d’apprentissage afin que l’apprentissage puisse avoir plus d’impact. Par exemple, grâce à des partenariats avec des organisations partageant les mêmes idées, nous avons contribué à numériser et à diffuser du contenu grâce à des outils d’apprentissage numérique tels que des applications mobiles.

L’une des plus grandes différences, par rapport à la décennie précédente, est que la nature de la technologie dans un contexte éducatif, à la fois en tant que moyen d’apprentissage et moyen d’entrer sur le marché du travail, était encore relativement immature car le paysage a évolué, nous en sommes venus à comprendre le besoin de personnaliser et d’individualiser l’apprentissage afin que nous puissions améliorer les résultats d’apprentissage de manière significative.

Donner aux gens l’accès au bon type de contenu est un aspect. Un autre, tout aussi important, est l’élément humain. En plus de la couche numérique, les étudiants auront toujours besoin de l’engagement, de l’inspiration et de l’activation qui viennent des enseignants et des formateurs qui connaissent le sujet. Je crois que, même à l’ère numérique, la technologie ne pourra jamais remplacer cette interaction, mais peut plutôt servir de support de plus en plus innovant pour ces interactions critiques apprenant-instructeur, comme par le biais de l’Internet des compétences.

Inclusion numérique grâce à des partenariats public-privé

Aujourd’hui, il existe un besoin important pour les cours de compétences numériques. Des domaines technologiques clés tels que l’IA, la robotique et le développement d’applications progressent à un rythme rapide, ce qui peut rendre difficile un transfert efficace de compétences vers les effectifs émergents.

Tel est le rythme du changement pour des sujets comme ceux-ci, les institutions universitaires publiques auront toujours du mal à faire passer l’apprentissage au-delà du niveau théorique de base. Les partenariats public-privé seront donc essentiels pour résoudre ce problème, en développant des programmes d’études avancés et en offrant la qualité et l’échelle d’accès nécessaires.

En tant que pionnier du développement durable dans le secteur privé, nous avons compris le pouvoir du partenariat, c’est pourquoi nous investissons massivement dans la construction de ces partenariats avec des entités partageant les mêmes idées pour créer des solutions durables afin de résoudre les problèmes que le secteur de l’éducation fait face aujourd’hui. Un bon exemple de ceci est le programme Ericsson Digital Lab qui est maintenant en cours dans plusieurs pays en partenariat avec des écoles locales et des centres d’apprentissage communautaires. L’objectif ici est de partager les compétences que nous possédons en interne à une échelle beaucoup plus large, en répondant aux demandes de compétences essentielles dont la main-d’œuvre de demain a besoin.

Cette année, en réponse à l’impact du COVID-19 sur l’apprentissage, nous poursuivons ces efforts en rejoignant la Coalition mondiale pour l’éducation dirigée par l’UNESCO, en lançant Ericsson Educate et en partenariat avec l’UNICEF pour cartographier la connectivité scolaire dans le cadre du projet Giga.

Grâce à des méthodologies numériques et en mettant l’accent sur l’amélioration des compétences numériques des étudiants de toutes les communautés, notre engagement est de faire en sorte que les générations futures continuent à avoir les compétences et les connaissances nécessaires pour trouver des opportunités dans un monde numérique en mutation. C’est ce que nous avons décidé de faire lorsque nous avons lancé Connect To Learn il y a dix ans, et cela continuera d’être notre priorité au cours de cette prochaine décennie d’action critique.

