Igor ALIGNON BOCO, CA par intérim de Godomey

Le maire de la commune d’Abomey Calavi, Angelo AHOUADJINOU a nommé un nouveau chef d’arrondissement par intérim à Godomey. Igor ALIGNON BOCO a été nommé ce mercredi 17 novembre 2021 par un arrêté communal.

Le nouveau CA par intérim de l’arrondissement de Godomey est un élu du parti Union Progressiste (UP). Il a occupé avant sa nomination le poste de président de la commission de l’emploi, de l’économie locale et de la lutte contre l’évasion fiscale.

Depuis quelques mois, le fauteuil de chef d’arrondissement est vacant à Godomey.

Léon Christian KPOBLI, ex CA a été condamné par la Cour de répressions des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à 5 ans d’emprisonnement dont 2 ferme dans l’affaire 39 hectares. Christelle Senamy DAN, 2ème adjointe au maire de la commune d’Abomey Calavi a assuré l’intérim depuis septembre dernier, cumulativement avec ses fonctions.

F. A. A.

17 novembre 2021 par ,