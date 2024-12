IFC octroie un prêt de 13 milliards FCFA à Bénin Terminal

Bénin Terminal, filiale d’Africa Global Logistics (AGL) bénéficie de 20 millions d’euros soit 13, 054 milliards FCFA de la Société Financière Internationale (IFC) pour la modernisation du Port Autonome de Cotonou.

L’IFC soutient le projet de modernisation du PAC à travers un prêt de 20 millions d’euros (13, 054 milliards FCFA). Ce financement permettra à Bénin Terminal d’améliorer ses opérations tout en augmentant la capacité du terminal. L’espace de stockage sera agrandi sur 15 hectares. A l’issue des aménagements, la capacité statique du terminal augmentera de 33 %. « L’expansion de notre terminal améliorera considérablement nos opérations, et renforcera l’attractivité du Bénin en tant que pôle régional pour le commerce. Ce projet témoigne de notre détermination à contribuer au développement économique du Bénin et de l’Afrique de l’Ouest en général », a déclaré Fabrice Ture, directeur général de Bénin Terminal.

Selon Olivier Buyoya, directeur régional d’IFC pour l’Afrique de l’Ouest, « la promotion de l’industrialisation de l’économie béninoise, notamment grâce à l’expansion des infrastructures de transport et de la logistique qui la soutient, est un aspect essentiel de la stratégie d’IFC au Bénin ». « En augmentant la capacité de Bénin Terminal, nous facilitons le commerce régional et nous améliorons la connectivité et la logistique de manière à renforcer la compétitivité et à promouvoir l’inclusion », a-t-il ajouté. Selon l’IFC, « l’activité accrue du terminal ajouterait une valeur brute estimée à 873 millions de dollars à l’économie du Bénin (soit l’équivalent d’environ 1,2 % de son PIB) et soutiendrait plusieurs milliers d’emplois indirects et induits supplémentaires d’ici 2035 ».

A.A.A

