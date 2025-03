Houngbédji et Yayi échangent sur la sécurité et la paix sociale

Me Adrien Houngbédji, ancien président de l’Assemblée nationale, a rencontré ce dimanche 16 mars 2025, Boni Yayi, ex-président du Bénin.

Tête-à-tête ex-président de l’Assemblée nationale et ancien du président du Bénin. Pendant près de deux heures d’horloge Me Adrien Houngbédji et Boni Yayi ont échangé ce dimanche 16 mars 2025. La situation sécuritaire au nord du pays et d’autres sujets d’actualité ont meublé les échanges.

Les deux personnalités ont souligné l’urgence de renforcer les échanges entre les anciens responsables des institutions de la République. Selon les informations, Me Adrien Houngbédji et Boni Yayi appellent à la paix et la cohésion, deux principaux acquis de la Conférence nationale.

Les sujets relatifs aux élections générales de 2026 n’ont pas été occultés.

