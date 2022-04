HCR et Amnesty renforcent les capacités des journalistes

Les questions d’apatridie, de nationalité et de réfugiés étaient au cœur d’un atelier de renforcement de capacités des professionnels des médias les 14 et 15 avril dernier à Cotonou. Initié par le Haut commissariats des réfugiés (HCR) en collaboration avec Amnesty International Bénin (AIB), l’atelier de renforcement de capacités des membres du Réseau des journalistes spécialisés dans les questions d’apatridie et de nationalité (REJAN) et autres organes de presse spécialisés a réuni plus d’une vingtaine de journalistes. Le coup d’envoi des travaux a été donné par Mme Mélanie Yèkpè, représentante du secrétaire permanent de la Commission nationale des réfugiés (CNR) à l’Hotel KTA, en présence de M. Dieudonné Dagbéto, directeur exécutif de AIB et M. Komi Akakpo, administrateur associé, chargé de l’apatridie, UNHCR-MCO Sénégal.

Ils sont désormais aguerris pour aborder et traiter les questions d’apatridie et de nationalité avec professionnalisme. L’atelier de renforcement de capacités des membres du Réseau des journalistes spécialisés dans les questions d’apatridie et de nationalité (REJAN) et autres organes de presse spécialisés sur les questions d’apatridie et de nationalité, qui s ’est tenu à Cotonou du 14 au 15 avril 2022, a permis aux journalistes passionnés par ces questions de partager non seulement les meilleures pratiques en matière de techniques de communication sur les thématiques de l’apatridie et réfugiés mais aussi de prendre connaissance des instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux de lutte contre l’apatridie.

La formation a été organisée autour de sept (7) communications animées par des experts et spécialistes du domaine et des travaux de groupes. La première communication de l’atelier intitulée « Terminologie et définitions de concepts clés : réfugié, apatride, demandeur d’asile, migrants, déplacé interne » a été présentée par Mme Gosia Courtay, administrateur associé, chargée des relations extérieures, UNHCR Sénégal.

Pr. Samson Igor Guèdègbé, agrégé de droit privé et sciences criminelles, titulaire de la Chaire Unesco, droits de la personne humaine et de la démocratie, a donné un aperçu du cadre de protection des réfugiés et personnes à risques d’apatridie au Bénin.

M. Komi Akakpo, administrateur associé, chargé de l’apatridie, UNHCR-MCO Sénégal a entretenu les journalistes sur les réalisations en Afrique de l’Ouest et du centre dans le cadre de la campagne « J’Existe ».

Les participants ont suivi d’autres communications de Mme Gosia Courtay sur les sources d’information, l’éthique journalistique et le traitement d’information sur les personnes forcées de fuir leurs pays ; du Prof Samson Igor Guèdègbé sur « Droit et pratique de la nationalité en Afrique de l’ouest et au Bénin » ; de M. Komi Akakpo sur les cas pratiques de l’apatridie et de l’état civil ; et enfin une présentation du Prof Eric Montcho Agbassa, agrégé de droit privé et sciences criminelles (de UAC) intitulée « Généralités sur l’apatridie : les causes et les conséquences ».

Les débats nés de ces différentes présentations et les travaux de groupes ont éclairé davantage les participants sur les différentes thématiques abordées. Il est attendu d’eux, qu’ils fassent des productions médiatiques de qualité pour informer et sensibiliser les populations sur l’importance de l’acte de naissance dans la prévention de l’apatridie.

Pour les inciter à faire des différentes questions abordées lors de la formation une priorité dans l’exercice de leur fonction aux fins de contribuer activement au processus de prévention de l’apatridie au Bénin, M. Komi Akakpo a procédé, à la fin de l’atelier, au lancement du concours des meilleures productions de presse sur l’apatridie.

Ainsi à compter du mois de mai et ce, pour trois mois, le HCR va primer le journaliste qui aurait réalisé la meilleure production de presse sur les questions de l’apatridie, de nationalité, de réfugiés et des déplacés internes.

Pour montrer sa bonne foi, le HCR en guise de reconnaissance a offert un sac à dos griffé UNHCR à Mme Marie Louise Bidias, Présidente du REJAN pour son engagement et son implication dans la lutte contre l’apatridie au Bénin.

Juliette MITONHOUN

