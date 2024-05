HAAC PREPAYEE

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon qu’il parait bien loin, mais il n’est pas si lointain, le temps où, comme des oignons sur la Cour de l’ORTB ou au cours d’une petite AG sans tapage, les professionnels des médias s’alignaient derrière leurs candidats pour ratifier des choix faits pour eux, par quelques anciens ou manitous de la Profession, pour les envoyer siéger cinq ans, à la HAAC, leur institution Constitutionnelle…

Mais au fil des mandatures, le poste de Conseiller à la HAAC révélant toute sa succulence et son prestige administratifs et matériels conformément aux textes qui stipulent que leurs traitements et avantages globalement ne sauraient être inférieurs à ceux d’un ministre, y accéder nécessite désormais pour les journalistes candidats, une campagne électorale très rude, fort ardue et bien couteuse, comme celle des politiciens pour d’autres élections …

Et vous mes Neveux et Nièces qui ricanez, que vous comprenez pourquoi une fois Conseiller à la HAAC, du bord de leurs luxueuses limousines noires, avec gardes de corps et chauffeurs, les élus de la Profession ne se sentent plus obligés de régler tous les problèmes de scolarité d’enfant, d’enterrement de belle-mère ou de panne de moto de leurs électeurs, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

