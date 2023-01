Gouvernement et 20 ONG nationales aux côtés des couches vulnérables

L’Etat béninois représenté par le Ministère de la Justice a procédé, jeudi 19 janvier 2023, à la signature et à la remise des protocoles d’accord-cadre à 20 Organisations Non Gouvernementales (ONG) engagées dans l’amélioration des conditions des couches vulnérables.

A la remise des protocoles d’accord-cadre à 20 ONG nationales, jeudi 19 janvier 2023, la Directrice des relations avec les Institutions et de la promotion des dynamiques sociales (Drips), Zalia Bacoudogo Alassan a invité les lauréates à faire « un usage efficace, efficient et transparent des accords et à une bonne collaboration avec tous les acteurs impliqués dans le processus d’octroi desdits accords ».

La signature des protocoles d’accord-cadre avec l’Etat permet aux ONG nationales lauréates de bénéficier pendant une période de 03 ans, des mesures d’exonérations fiscales et douanières nécessaires ainsi que des appuis techniques et administratifs en vue de renforcer leurs capacités d’interventions auprès des populations pauvres, selon Léopold Vidjinagni le représentant du Ministère de l’économie et des finances et président du Comité accord-cadre.

Pour Henri Fadonougbo, Secrétaire général du Ministère de la justice et de la législation, les accords-cadres s’inscrivent dans le cadre de l’engagement du gouvernement du président Patrice Talon à accompagner toute initiative qui concourt à l’atteinte des objectifs du pilier 3 du Programme d’actions du Gouvernement intitulé « Accroitre durablement le bien-être social des populations ».

Au nom des ONG bénéficiaires telles que Culture, Education et Recherches pour le Développement (CERD) ; Bergerie de Dieu (BD-ONG) ; Pass Ti Gnamb (Essaies-toi, on verra) ; la Fondation Claudine Talon ; ABPF ; ABDH ; ALPIDE ; Caritas-Bénin ; CFL ; CAEB ; Fondation Vie pour tous, Vida para Todos ; Ifè Fondation International ; MJCD ; Nature Tropicale ONG ; ONG bouge. DEDRAS-ONG ; PNE ; PIED ; RACINES et SSPH/OCPSP, Augustin Faton a remercié le gouvernement pour son soutien.

M. M.

20 janvier 2023 par