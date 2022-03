Galiou Soglo apprécié l’exposition à la Marina

L’ancien ministre de la culture et opposant à la gouvernance du président Patrice Talon, Galiou Soglo, a visité, dans la soirée du mardi 29 mars 2022, les trésors royaux et les œuvres d’art contemporain exposés au palais de la Marina. Occasion pour le visiteur de se prononcer sur le vernissage en cours à la Présidence de la République.

« C’est vraiment fabuleux, il faut féliciter le gouvernement pour cette initiative », a avoué Galiou Soglo, ex ministre de la culture et opposant à la gouvernance du président Patrice Talon, mardi dernier, à l’issue de sa visite au Palais de la Marina pour découvrir les trésors royaux et les œuvres d’art contemporain. S’exprimant dans L’événement précis, Galiou Soglo précise : « Je suis d’abord un citoyen béninois et Soglo Galiou est un fils d’Abomey et du Bénin. C’est génial, cela met en lumière à la fois notre passé, notre présent, c’est une très belle exposition. (…) Ce que j’ai vu jusqu’à présent honore les artistes et en fait, l’image que j’ai vu moi, quand je vois tout ça, c’est les propos qu’on a retenus d’un ancien Président d’un pays ami qui nous a dit qu’on n’était pas encore entré dans l’histoire et on se rend compte qu’on était en plein dedans ».

M. M.

30 mars 2022 par ,