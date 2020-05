Le nouveau maire de la commune d’Avrankou de la 4eme mandature est désormais connu. Il a nom Gabriel Sèna Ganhoutodé, conseiller communal de l’Union Progressiste (UP). Il a été élu ce jeudi 28 mai 2020 au terme de la séance d’installation des conseils communaux par 21 voix et 04 contre.

Son premier adjoint est Mathieu Hounkanrin et le deuxième Alidou Akinotcho.

A.A.A

28 mai 2020 par