GOUTEES- LAISSEES DE TOUT LE PAYS, EMU SURU !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! J’ai beau scruté l’ensemble des disciplines enseignées à l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management, ENEAM (Ex INE) je n’ai pas pu encore y déceler le cours d’Economie Appliquée au Sexe. Un professeur passionné peut avec beaucoup de pénétration, dispenser le cours de Management Horizontale (encore appelé Holacratie) mais cela ne passe pas par son lit ; et aucune autre des matières d’ailleurs aux dernières nouvelles, ne nécessite, à part les doigts en l’air des apprenants, une partie de jambe en l’air avec le prof ! IL est vrai que ce dernier peut avoir des rapports avec les étudiantes, mais on m’a rassuré, uniquement académiques.

Comment neuf de mes Neveux professeurs là-bas, se sont-ils retrouvés alors à la CRIET, dont trois mis en examen pour des galipettes interdites avec leurs étudiantes ? Apparemment ceux-là n’ont pas suivi le programme de l’Ecole ! Mais il parait que les faits remontent à deux ans et c’est là où l’affaire devient inquiétante pour beaucoup, beaucoup de mes Neveux professeurs. Si toutes mes Nièces anciennes étudiantes de ce pays, qui n’ont pas eu le choix entre cuissage et passage, ou ont été des goutées-laissées, se mettaient à table chez mon Petit Neveu Mario METONOU, il va certainement falloir agrandir énormément les capacités d’accueil à MISSRETE …Déjà chez Les Blancs, aujourd’hui, on peut se retrouver au Tribunal pour avoir pincé les fesses d’une femme il y à 20 ans, ou pour lui avoir trop largement souri il y a 40 ans…

ET vous mes Neveux et Nièces qui demandez une commission d’audit sentimental rétroactif sur les conditions de formation des nombreux couples professeurs d’Université d’Abomey Calavi et leurs étudiantes depuis tout le temps, vous, êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

9 juin 2022 par