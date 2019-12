Franck Riester rassure les autorités béninoises

Le ministre français en charge de la culture, Franck Riester, en visite à Cotonou depuis dimanche 15 décembre a été reçu ce lundi par le président de la République, Patrice Talon.

Franck Riester a échangé avec les autorités béninoises de la restitution des œuvres d’art du Bénin.

Reçu par Patrice Talon, le ministre français a souligné que les discussions ont porté sur les conditions légales et pratiques pour le retour des 26 œuvres du Bénin. Un engagement pris par le président Patrice Talon, le 28 novembre 2017 à Ouagadougou.

« Nous travaillons sur une loi permettant le transfert de ces œuvres », a déclaré M. Riester.

Pour lui « L’engagement d’Emmanuel Macron de restituer au Bénin les 26 œuvres sera tenu ». « Avec le président Talon, au-delà des modalités de ces restitutions, nous avons évoqué l’enrichissement de la coopération culturelle entre nos deux pays. Le cap est clair et notre mobilisation totale », a-t-il notifié dans un tweet.

Le programme de travail entre les deux pays dans le cadre de la restitution des œuvres a été signé ce lundi par le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbénonci et le ministre français de la Culture Franck Riester en présence du ministre béninois chargé de la culture Jean Michel Abimbola et l’Ambassadrice de la France près le Bénin.

Les 26 œuvres à restituer au Bénin sont constitués entre autres des portes sacrées du palais d’Abomey, des totems et sceptres, tous exposés dans le musée du Quai Branly à Paris. Ces biens culturels ont été confisqués au Dahomey (actuel Bénin) par l’armée française entre 1892 et 1894.

A.A.A

