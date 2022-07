Fondation Talon offre un échographe au centre de santé Wanrou

Les femmes enceintes des villages d’Arbonga, de Kori et de Guinguiri dans la commune de Banikoara ne vont plus parcourir de longues distances pour leurs consultations prénatales. Le centre de santé de Wanrou dispose depuis jeudi 7 juillet 2022 d’un échographe neuf.

La Fondation Claudine Talon a mis à disposition de la maternité du centre de santé de Wanrou, un échographe neuf ce jeudi 7 juillet 2022.

Selon la Fondation, l’appareil « contribuera à l’amélioration de la prise en charge des femmes enceintes des villages d’Arbonga, de Kori et de Guinguiri ».

Le centre de santé Wanrou de Banikoara a été construit par la Fondation Claudine Talon en collaboration avec la Société pour le Développement du Coton (SODECO).

Depuis son inauguration le 27 janvier 2022, le Centre de santé Wanrou a reçu près de 250 femmes en consultation prénatale.

M. M.

8 juillet 2022 par ,