« Fonctionnaires de Police, au travail ! », l’appel de Brice ALLOWANOU aux policiers

Le nouveau directeur général de la Police républicaine, Brice Kokou ALLOWANOU a pris le Commandement ce vendredi 7 février 2025. C’était en présence de Alassane SEÏDOU, ministre de l’intérieure et de la sécurité publique, officiers de police, et plusieurs autres personnalités.

« Fonctionnaires de Police, au travail ! », c’est le mot d’ordre que le nouveau directeur général de la Police républicaine, Brice Kokou ALLOWANOU a lancé aux policiers à sa prise de fonction ce vendredi 7 février 2025. Le nouveau patron de la police place son Commandement sous le signe de « l’adaptation des Forces de Police pour répondre aux nouveaux défis sécuritaires dans un monde en pleine mutation et caractérisé par les effets induits de la mondialisation, les tensions géopolitiques, les crises environnementales… etc ». A cet effet, il invite sa troupe ainsi que les hauts responsables de la Police Républicaine à « plus de professionnalisme, d’engagement, d’efficacité et d’exemplarité ». Le nouveau directeur général promet également travailler à changer les mentalités des forces afin que la Police Républicaine joue efficacement son rôle de force unique de sécurité intérieure.

Face aux défis à relever, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a exhorté le nouveau directeur général à fixer le cap, mobiliser les unités et fédérer les efforts pour une unicité d’action, gage, de la réussite. « L’urgence de la situation dira Alassane SEIDOU, exige « une action collective et déterminée pour maintenir la confiance et assurer convenablement la sécurité des concitoyens au quotidien [… ] ».

Brice Kokou ALLOWANOU est nommé directeur général de la Police républicaine en Conseil des ministres le mercredi 5 février 2025. Il remplace Soumaïla YAYA qui occupait ce poste depuis 2019.

F. A. A.

8 février 2025 par ,