Flore Djinou publie un roman sur son divorce

La consultante et formatrice, Flore Djinou a publié un livre sur son divorce. "Comment j’ai surmonté un divorce et repris ma vie en main", c’est le titre de l’ouvrage publié chez BNP, le 20 juin 2022.

Redonner confiance aux hommes et aux femmes, c’est l’objectif que poursuit Flore Djinou en écrivant "Comment j’ai surmonté un divorce et repris ma vie en main". A travers le livre autobiographique de 194 pages, elle a raconté l’histoire de sa vie de couple, son divorce, ses témoignages, son vécu, et surtout la façon dont elle a retrouvé le sourire. « J’ai toujours aimé m’inspirer de la vie des autres, de leurs exploits, de leurs témoignages, alors j’ai décidé d’écrire le mien. Les témoignages font naître la foi que l’on peut se sortir d’une situation fut elle désastreuse et reconstruire sa vie. La foi et l’espérance sont deux éléments dont nous avons le plus besoin de nos jours », a témoigné l’auteure.

Divorcer selon Flore Djinou, est un drame. « C’est une situation lourde de conséquences pour les conjoints et plus encore pour les enfants », a-t-elle souligné précisant que « personne ne se marie dans l’optique de divorcer quelques années après ». « Cependant, lorsque ce drame survient, il faut bien pouvoir se relever », a conseillé la consultante et formatrice.

"Comment j’ai surmonté un divorce et repris ma vie en main" fait savoir l’auteure, est un « bijou autobiographique » à travers lequel, elle partage son parcours, ses erreurs, ses chutes, ses larmes, mais aussi ses réussites et ses joies, ainsi que les stratégies qu’elle a adopté et qui ont fonctionné pour elle.

