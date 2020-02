Flash live tour de retour

La première saison du ‘’Flash live tour’’ s’est achevée avec succès. Durant cette tournée musicale organisée par l’artiste Richard Flash, 20 communes sur les 77 que compte le Bénin ont été parcourues. Il s’agit de Tori-Bossito, de Banikoara, de N’Dali, de Natitingou, de Dassa, de Djidja, d’Abomey-Calavi, de Bohicon, d’Allada, de Zangnanado, de Zakpota, d’Agbangnizoun, d’Abomey, de Dogbo, de Sèmè-Kpodji, de Ouidah, de Comè, de Grand-Popo, de Gouka, et d’Adjohoun. Durant cette tournée, plus de 150.200 spectateurs ont été impactés à travers les animations culturelles de la star de la musique béninoise.

Selon le point présenté par le comité d’organisation du Flash live tour, cette première saison a mobilisé 08 musiciens, 28 techniciens, 20 Agents de sécurité privée, 167 artistes locaux, et plus de 25 artistes béninois.

Pour cette saison, l’artiste béninois a bénéficié du soutien du ministère de la culture, des produits ‘’Ma tanti’’ de Alpha Benin et RC de Dongaco, et des personnes de bonne volonté qui l’ont appuyé pour le règlement des frais de transport Aller/Retour, l’hébergement, et la restauration. Les cachets des prestataires ont été pris en charge par le comité d’organisation.

Après la réussite du premier Flash live tour, la seconde saison est annoncée pour bientôt.

F. A. A.

12 février 2020 par