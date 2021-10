Félicien Avlessi, un parcours professionnel riche

En Conseil des ministres mercredi 13 octobre 2021, Félicien Avlessi a été nommé recteur de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) à la suite de l’appel à candidatures lancé par les universités publiques. Le successeur du Professeur Maxime da Cruz a un parcours professionnel riche en expériences.

Né en 1961, Félicien Avlessi est Professeur titulaire de Chimie organique. Il a obtenu le Certificat d’Etudes Primaires Élémentaires (CEPE), le Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) et le Baccalauréat Série D à Abomey.

Après une mission d’enseignement patriotique et militaire de 1982 à 1983, Félicien Avlessi a continué ses études en Russie à l’Université Pédagogique d’Etat de Saint-Pétersbourg. Il décroche en 1995 un Master of Science in Chemistry et le Doctorat (Ph.D) en Chimie.

A l’Université d’Abomey-Calavi, Félicien Avlessi enseigne la Chimie générale, chimie organique, chimie de l’eau et chimie des substances naturelles.

Le Professeur a aussi fait ses preuves au Laboratoire d’Etude et de Recherche en Chimie Appliquée (LERCA). Il a pris part aux activités de l’Unité de Recherche sur les Extraits Végétaux et Arômes naturels (UREV).

Félicien Avlessi a été précédemment Vice-Recteur chargé de la Recherche Universitaire de l’Université d’Abomey-Calavi et Vice-Recteur chargé de la Coopération Interuniversitaire, des Partenariats et de l’Insertion Professionnelle / par Intérim. Il a été directeur de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi et Chef du Service des Etudes du Troisième Cycle et de la Recherche à l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi, Chef de la Division Régistariat et Scolarité de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi. Chevalier de l’Ordre National du Benin, le Professeur Félicien Avlessi est auteur de plus d’une cinquantaine de publications scientifiques.

