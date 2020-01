Faléti déposé à la prison civile de Missérété

Le général autoproclamé Faléti séjourne désormais à la prison civile de Missérété en attendant son procès à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Après son audition par le procureur spécial près la CRIET, Gilbert Togbonon, il a été conduit à la prison civile de Missérété.

Le ’’Général Faléti’’ inculpé pour des faits de violence et de vandalisme et dont les enregistrements audio et vidéo incitent à la révolte, à la haine, à la désobéissance civile et à la violence sera jugé par la CRIET en raison de la gravité de ses actes.

Longtemps recherché, le Général autoproclamé de Savè a été arrêté jeudi 23 janvier 2020 dans un hôtel de Parakou en compagnie d’une femme. Il détenait une importante somme d’argent, des téléphones portables et des gris-gris.

Akpédjé AYOSSO

27 janvier 2020 par