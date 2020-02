Estève Déguénon fait son comeback à l’UDBN

Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) a enregistré dans l’après-midi de dimanche 09 février 2020, le retour au bercail d’un de ses anciens militants. A travers une déclaration à la presse, Estève Déguénon a officiellement réaffirmé son attachement à la formation politique qui l’a vu naître et y travailler pour son rayonnement.

« A partir de cet instant, j’affirme devant le bureau politique mon appartenance totale à la grande famille de l’Union démocratique pour un Bénin nouveau », a déclaré Estève Déguénon dans la plénitude de ses sens et de sa conscience.

Pour lui, cette déclaration politique est un comeback dans sa maison, celle-là qui l’a faite, l’a façonné et modelé.

La première raison de son retour au sein de la formation politique dirigée par l’honorable Claudine Prudencio, est qu’à la comparaison, il a remarqué que l’UDBN est « une maison de vérité », et son repère pour cette vérité est la présidente du parti. « C’est une maison de probité qui peut […] œuvrer pour une gestion saine de la cité Bénin aux côtés du chef de l’Etat Patrice Talon », a souligné Estève Déguénon.

Il n’a pas manqué d’évoquer la seconde raison de son retour. Pour un réel suivi, un entretien efficient des belles et innovantes réalisations du PAG, il faut un renouvellement à plus de 50 voire 75% au niveau de toutes les municipalités actuelles, a déclaré le nouveau militant. Pour lui, les élus municipaux doivent travailler « travailler à être un réel outil de développement à la base ». Ce qui selon lui, n’est pas souvent le cas.

Il invite tout le monde à « œuvrer non pas pour la continuité, mais plutôt à une remise à plat, à un changement en profondeur pour le bonheur des mandants ».

Au nom de la présidente de l’UDBN, la directrice de l’école politique a souhaité la bienvenue à l’enfant prodigue, et l’a accueilli dans la grande famille des militants UDBN.

F. Aubin AHEHEHINNOU

10 février 2020 par