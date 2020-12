Eric Houndété salue le sens d’écoute du président Buhari

Le président du parti béninois d’opposition ‘’Les Démocrates’’ Eric Houndété a réagi face à la décision du Nigéria de rouvrir ses frontières terrestres avec ses voisins dont celles de Sèmè avec le Bénin.

« Je dis au nom du Président Boni Yayi et en mon nom personnel mes sincères remerciements et mes admirations à son Excellence Muhammadu Buhari Président de la République Fédérale du Nigéria pour avoir donné une suite favorable à nos plaidoyers en faveur de la réouverture des frontières ». Il n’a pas manqué de présenter ses mots de joyeux anniversaire au Président Muhammadu Buhari qui souffle ses 78 bougies. Selon Eric Houndété, la réouverture des frontières permettra aux populations riveraines et à tous les producteurs et commerçants béninois dont le marché se trouve de l’autre côté de la frontière de reprendre leurs activités.

