Éric Houndété, tête de liste des Démocrates dans la 5e CE

Le président du parti Les Démocrates (LD), Éric Houndété est candidat aux législatives 2023. Il est 1er titulaire dans la 5e circonscription électorale (CE) qui regroupe les communes d’Allada, de Kpomassè, de Ouidah, de Toffo et de Tori Bossito.

Après le rendez-vous manqué de 2019, Éric Houndété revient dans la course pour le parlement, 9e législature au Bénin. Il est 1er titulaire sur la liste des Démocrates dans la 5e circonscription électorale.

C’est un acteur politique bon teint, et très connu pour ses prises de position dans le débat politique.

Il a fait plusieurs législatures, notamment la 7e où il a occupé le poste de 1er vice-président de l’Assemblée nationale.

Son suppléant a pour nom, Hervé M. E. Hessou.

Ci-dessous la liste des Démocrates dans la 5e CE

1er titulaire : Éric Houndété

Suppléant : Hessou M. E. Hervé

2e titulaire : Lodjou Jude B.

Suppléant : Houedjihounde C. Honoré

3e titulaire : Adjanohoun C. Darius

Suppléant : Kingninouho Souleymane

4e titulaire : Goudjinou L. Guillaume

Suppléant : Anato Julien V. F.

5e titulaire : Aïgba B. Hugues S.

Suppléant : Yegba C. Philippe

Candidature exclusivement réservées aux femmes

Titulaire : Bossou Capucine P. S.

Suppléant : Sekpehou A. Bernadette.

F. A. A.

22 novembre 2022 par ,