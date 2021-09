Encore une demande d’examen du mandat unique au parlement

La question du mandat unique refait surface à l’Assemblée nationale. La Coalition des jeunes patriotes (CJP) à travers une correspondance a saisi la représentation nationale à l’effet de réviser la constitution du 11 décembre 1990, et d’y introduire le mandat unique présidentiel.

Selon la correspondance lue à l’occasion des travaux de 2nde session extraordinaire de l’année 2021 ouverts ce jeudi 16 septembre, et rapportée par plusieurs médias, la CJP a invité les parlementaires à trouver les voies et moyens pour réviser la constitution, et d’instaurer le mandat unique présidentiel au Bénin.

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a transmis la correspondance de la Coalition des jeunes patriotes à la commission des lois du parlement. Après examen de ladite correspondance, cette commission va produire un rapport final qui sera débattu à la seconde session ordinaire de l’année 2021 qui s’ouvrent en octobre prochain.

En mars 2017, le parlement avait rejeté une demande de révision constitutionnelle qui proposait le mandat unique présidentiel au Bénin. En mai 2021, un citoyen avait également saisi les députés pour la même cause. Celui-ci demandait à la représentation nationale de porter à 07 ans, le mandat présidentiel et des présidents d’institutions.

F. A. A.

17 septembre 2021 par