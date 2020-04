Elèves et responsables d’école présentés au procureur

Plusieurs élèves et responsables de l’administration d’une école ont été présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou ce lundi 06 avril 2020. Au nombre de 10, ces élèves et les responsables de l’établissement sont allés donner au procureur de la République, leur version des faits liés aux vidéos à caractère pornographique qui ont faits le tour des réseaux la semaine écoulée.

Des élèves des collèges et lycées de Cotonou se sont donnés dans des salles de classes à des actes à caractère sexuel et autres déviances.

Les vidéos enregistrées au cours de ces déboires entre élèves ont fait le tout de la toile la semaine écoulée. Informé de la situation, le procureur de la République s’est saisi du dossier et a ouvert une enquête.

Les auteurs de ces vidéos diffusées sur les réseaux sociaux comme les élèves qui se sont donnés à de tels actes, et les responsables des établissements en cause, ont été mis sous convocation.

F. A. A.

7 avril 2020 par