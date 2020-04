Eléonore Yayi Ladekan invite la population à la vigilance

Des produits, des remèdes miracles circulent sur les réseaux sociaux depuis l’apparition du coronavirus au Bénin. La ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Eléonore Yayi Ladekan, par un communiqué en date du mercredi 8 avril 2020, appelle à la vigilance des populations et invite les promoteurs à se conformer à la réglementation en vigueur.

Selon le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, « tout produit censé lutter contre le coronavirus devrait, au préalable faire l’object d’analyse au sein des laboratoires de recherches compétents en la matière ». Ces analyses vont permettre d’attester de la qualité du produit à lutter contre la pandémie.

Or, la plupart des solutions proposées sur les réseaux sociaux ou par messages radio n’ont pas suivi ce processus. De ce fait, « les autorités n’en garantissent pas la qualité ».

C’est pourquoi, la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Eléonore Yayi Ladekan attire l’attention de la population sur les effets indésirables de ces produits, non maîtrisés sur la santé et les invite à la vigilance.

Tous les promoteurs désireux de mettre des produits sur le marché doivent se conformer à la réglementation en vigueur sous peine de tomber sous le coup de la loi.

La ministre encourage « les citoyens qui observent et respectent déjà les gestes barrières et invite les autres à une prise de conscience en vue d’une action collective face à la propagation du virus ».

A.A.A

