Eléonore Ladékan présente un rapport à Talon ce lundi

Après les discussions menées avec les différentes parties impliquées dans les affrontements survenus à Savè la ministre de l’enseignement supérieur Eléonore Yayi Ladékan va présenter ce lundi 20 janvier 2020 un rapport au président Patrice Talon.

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Eléonore Yayi Ladékan, orignaire de Savè s’est rendue jeudi 16 janvier 2020 dans la commune pour entamer une médiation en vue d’un retour total à la paix. A la tête d’un comité de médiation, elle a échangé avec les autorités communales, les sages ainsi que les jeunes de la commune.

Le jeudi 09 janvier 2020 à Savè des affrontements sont survenus entre les populations et les forces de sécurité. Des groupes de jeunes ont barricadé la route inter-Etat Cotonou-Parakou. Les forces de l’ordre sont intervenues pour enlever les barricades et des individus ont ouvert le feu.

Le bilan fait état de 02 civils décédés et 06 agents des forces de sécurité et de défense blessés.

