El Hadj Moussa BIO TCHANE, l’homme qui propulsa le nom BIO TCHANE

Le 25 novembre 1980, le Bénin perdait une grande figure politique en la personne de El Hadj Moussa BIO TCHANE, père de l’actuel Ministre d’Etat chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale.

Instituteur de profession, politicien puis administrateur, il a enseigné dans de nombreuses villes du septentrion et a eu de nombreux cadres et personnalités comme élèves. Il s’est engagé en politique sous la colonisation, se faisant élire plusieurs fois député de Djougou. ll s’est démarqué rapidement comme un cadre émérite et occupa les fonctions de ministre de l’Enseignement technique puis de ministre des Finances.

Fervent croyant, El Hadj Moussa BIO TCHANE accordait une grande place à la religion, qui inspirait la plupart de ses décisions. Homme de principes et de vertus, il a également inculqué à ses enfants une éducation basée sur le respect du prochain, l’amour pour travail bien fait et la culture de l’excellence.

C’est avec beaucoup de fierté et d’admiration que ses enfants parlent de lui. Le parcours de El Hadj Moussa BIO TCHANE a été une grande source d’inspiration pour ses enfants, notamment le Ministre d’Etat Abdoulaye BIO TCHANE, dont la riche carrière professionnelle et politique suscite la fierté de toute la famille et du Bénin.

En ce 41 ème anniversaire de son décès, tous ses proches et ceux qui l’ont connu sont invités à se mettre en union de prières pour lui rendre hommage.

25 novembre 2021 par