Edouard Loko défend un budget de 3,1 milliards FCFA

Le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), Edouard Loko a défendu ce mercredi 27 novembre 2024, devant les députés membres de la commission budgétaire de l’Assemblée nationale, le projet de budget gestion 2025 de la HAAC. Il s’établit à la somme de 3.104.932.343 de francs CFA.

Afin de pouvoir faire face aux nouveaux défis de régulation et garantir un paysage médiatique pluraliste et de qualité, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication se dote d’un budget conséquent et ambitieux. Le président Edouard Loko a défendu le projet de budget de l’institution devant les députés de la commission budgétaire ce mercredi 27 novembre 2024. D’un montant total de 3.104.932.343 de francs CFA, il est en hausse de 33,79% par rapport à l’exercice en cours.

Le document exposé à la représentation nationale vise la réalisation de plusieurs investissements majeurs. Il s’agit entre autres, du développement des antennes régionales afin d’assurer une présence plus effective de la HAAC sur l’ensemble du territoire national et de mieux répondre aux besoins spécifiques des différentes régions ; la modernisation des équipements afin d’améliorer la capacité de surveillance et d’analyse des contenus médiatiques ; le renforcement des capacités humaines à travers le recrutement de nouveaux personnels qualifiés et la formation continue des agents existants sont indispensables pour faire face à l’évolution des métiers de la régulation. Plusieurs autres projets innovants, notamment la création d’une plateforme en ligne pour la médiation des conflits entre les médias et les citoyens sont prévus pour l’an 2025.

