Echanges de tirs entre militaires et bandits ce vendredi

Nouvelle attaque de groupes armés ce vendredi 25 novembre 2022 au nord du Bénin dans la commune de Kérou.

La base militaire de Kérou, dans le département de l’Alibori a été attaquée entre 04 et 05 heures du matin ce vendredi 25 novembre 2022 par des individus armés non encore identifiés.

Les présumés djihadistes ont ouvert le feu sur une position de l’armée à la base militaire de la commune de Kérou.

Les échanges de tirs entre militaires et présumés djihadistes ont duré des dizaines de minutes. Il n’y a pas de blessés du côté de l’armée. Mais les assaillants ont blessé un civil, selon Fraternité Fm.

Les forces de défense et de sécurité font le ratissage de la zone pour retrouver les présumés djihadistes.

Le bilan de l’attaque n’est pas encore établi.

M. M.

25 novembre 2022 par