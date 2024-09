ESM-BENIN, l’école des premiers

Plusieurs étudiants de l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) ont brillé par leurs résultats à la session 2023 de l’examen national de Licence. Au plan national, ils occupent les premiers rangs dans plusieurs filières de formation.

Au Bénin, l’Ecole Supérieure de Management demeure la seule référence pour l’éclosion de cadres compétents et compétitifs. Cet engagement au cœur de l’action de toute l’administration et du corps professoral, se matérialise chaque année par de meilleurs résultats. En 2023, comme les années précédentes, plusieurs étudiants de ESM-BENIN ont porté haut le flambeau de l’excellence à l’examen national de Licence, se hissant aux rangs des premiers au plan national dans plusieurs filières de formation.

Ainsi, dans la filière Tourisme et Loisirs (ToL), les deux premiers au Bénin proviennent de ESM-BENIN. Gloria MARTIN’S 1ère au plan national, est talonnée par son camarade Stanislas RIKPOSSOU qui occupe le 2e rang. Dans la filière Gestion des Ressources Humaines (GRH), l’étudiant Vivien TITI ravit la vedette à tous les candidats ; il est le 1er du Bénin. Comme lui, Richy ALOSSE et Yolande KPADONOU sont également premiers à l’échelle nationale dans les filières Marketing, Commerce et Communication (MCC) et Entreprenariat et Gestion des Projets (EGP).

En plus des premiers au plan national, d’autres étudiants de ESM-BENIN sont classés 2e. C’est le cas de Amelé Assou BADA, 2e du Bénin dans la filière Secrétariat de Direction (SD). Régis KOUMASSOU et Gaëlle BOKOSSA occupent également le même rang, respectivement dans les filières Transport Logistique (TL) et Journalisme Audiovisuel (JA).

Ces 8 étudiants, premiers et deuxièmes du Bénin à l’examen national de Licence de 2023, seront honorés au cours d’une soirée de distinction qui aura lieu le samedi 28 septembre 2024, au Palais des congrès de Cotonou.

La rentrée académique 2024-2025 a déjà démarré, et les enseignants et les étudiants s’activent pour engranger des résultats encore plus élogieux dans le cadre convivial que favorisent les nombreux atouts de l’école.

