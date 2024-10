Dr Zul-kifl Salami satisfait des travaux de construction de l’UNSTIM d’Abomey

Le chargé de mission du président de la République Dr Zul-kifl Salami a effectué une visite sur le chantier de construction d’infrastructures modernes à l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM) d’Abomey. Le projet est financé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA).

Constater et suivre l’évolution des travaux sur le chantier de construction d’infrastructures modernes à l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques. C’est l’objectif de la visite effectuée par Dr Zul-kifl Salami. « La réalisation d’un projet commence par la mobilisation des ressources. Mais la mobilisation des ressources n’est pas la fin. Il faut suivre le projet sur le terrain, il faut suivre son exécution. Car c’est sur le terrain que l’on constate les performances et c’est sur le terrain qu’on apporte toutes les inflexions qu’appelle la réalisation du projet », a confié le chargé de mission du président de la République.

Sur le terrain, les travaux évoluent à bon train. Le taux d’exécution physique est estimé à 58 %. « Il y a 2 ans, l’environnement était tout simplement plat. Il n’y avait rien du tout. Ce que j’ai vu au cours de cette visite est impressionnant. Les bâtiments émergent du sous-sol sur toutes les composantes de l’architecture du projet », a affirmé Dr Zul-kifl Salami. Les travaux sont menés par des entreprises bénino-marocaine. La livraison est prévue pour fin décembre 2024. « Je suis très fier de recevoir sur notre site le ministre d’Etat. Il nous a beaucoup conseillés et on s’est engagé avec lui à livrer le projet dans le plus bref délai et dans les qualités requises et le respect total des règlements béninois », a indiqué le représentant des entreprises en charge des travaux. Le chargé de mission du président de la République Dr Zul-kifl Salami a eu également une réunion avec les acteurs impliqués dans le projet. Cela a été l’occasion de rappeler et de partager avec eux le contenu de cet ambitieux projet du gouvernement Talon.

« Le secteur éducatif n’est pas toujours un secteur facile à financer, mais le président de la BADEA, son excellence Sidi Ould TAH, s’est engagé fortement aux côtés du président Talon pour que les ressources humaines soient une priorité absolue de notre coopération et l’évidence est là aujourd’hui », a déclaré Dr Zul-kifl Salami. Il n’a pas manqué de remercier et rassurer le président de la BADEA. « Les ressources qui sont mises à notre disposition sont en train d’être utilisées de façon efficiente et responsable pour qu’au finish, on ait une infrastructure qui crée l’impact que nous voulons », a rassuré le chargé de mission.

Le projet prend en compte la construction de l’Institut National Supérieur des classes Préparatoires aux Études d’Ingénieurs (INSPEI), du Rectorat de l’UNSTIM, d’un Restaurant, d’un Bloc résidentiel (dortoirs), d’une Infirmerie, et des locaux annexes (guérite principale, guérite secondaire, local TGBT Poste transformateur, Local de maintenance, Bâche à eau et château d’eau, Réseau AEP, Clôture, et puis des Voiries et réseaux divers. « À la fin de cette année, ou au début de l’année prochaine, on a la certitude que tout ceci sera terminé et nous aurons un beau bijou », a ajouté le chargé de mission du président de la République.

Akpédjé Ayosso

