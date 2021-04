Donald Alexis ACAKPO et Houéyogbé félicitent le Président TALON

Je viens par le présent message vous adresser tous mes sincères remerciements pour les efforts on ne peut plus énormes, efforts physiques et financiers que vous avez fourni au cours de la campagne électorale et singulièrement le 11 avril dernier en allant faire votre choix.

Je voudrais profiter de pour remercier les coordonnateurs de l’UP,de l’UDBN,de MOELLE_Bénin et du PRD ainsi que les cadres de notre commune et du Grand Mono pour leur implication très significative.

Un remerciement particulier pour le Maire de la Commune de Houéyogbé Monsieur Cyriaque DOMINGO,le DG Hervé SOSSOU,le DG Alban DOTOU ,le DG Laurent TOSSOU ,la DG Gwladys TOSSOU ,le Préfet du Mono,le DPP du Ministère de l’Enseignement Secondaire Arsène ZOCLI et autres pour leur accompagnement de diverses natures pendant ces élections.

Je félicite et remercie également toutes celles et tous ceux qui ont opéré un choix de grande maturité et responsable en votant massivement le Duo TALON_TALATA au regard de la compilation des résultats obtenus dans les bureaux de vote.

Nous venons ainsi de dire ’’OUI’’ pour notre commune et tout le pays entier pour la continuité de la dynamique des actions de développement que le Chef de l’Etat, Monsieur Patrice TALON a entrepris depuis 05 ans.

Nous avons joué simplement et bien notre partition en demandant d’apporter nos suffrages au développeur né qui a tant donné au pays.Nous attendons impatiemment notre part de bienfaisance du Chef de l’Etat.

Notre commune est havre de paix à l’image de notre pays et elle restera ainsi.

Pour finir,je ’’BRAVO’’du fond de mon coeur aux militants UP et les autres pour le calme avec lequel les élections se sont déroulées.Les résultats viennent de confirmer notre choix et il ne reste qu’à se mettre ardemment au travail avec le Duo TALON-TALATA pour venir à bout de notre ambition.

Donald Alexis ACAKPO,

Coordonnateur Communal de Campagne UP ;

Coordonnateur adjoint du Cadre de Concertation de HOUÉYOGBÉ.

