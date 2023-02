Don de matériels roulants et informatiques à la DAPLN et quatre DDESTFP

Le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle Kouaro Yves Chabi a procédé, mardi 21 février 2023, à la remise de matériels roulants et d’équipements informatiques au profit de la Direction de l’alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (DAPLN) et de quatre Directions Départementales des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle. C’est un don de la Suisse.

Des matériels roulants et d’équipements informatiques au profit de la Direction de l’alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (DAPLN) et des Directions Départementales des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle du Borgou, de l’Alibori, de l’Atacora et de la Donga. C’est dans le cadre du Programme d’Appui à la Gestion Décentralisée de l’Alphabétisation, phase 2. Ledit programme a été initié par la direction du développement et de la coopération Suisse afin d’accompagner le gouvernement béninois dans son objectif de faire de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes en langues nationales, un outil de changement social et de production de richesse.

Le don est composé de 5 véhicules 4 x 4 de type pick-up double cabine de marque Toyota hilux ; 5 ordinateurs portables de marque HP ; 5 photocopieurs multi-fonctions de marque Sharp ; 10 tubes d’encre de marque Sharp pour photocopieur ; 5 imprimantes individuelles laser et de 5 scanners de marque HP.

Selon le ministre Kouaro Yves Chabi, ce don « témoigne une fois encore, de la vitalité de la coopération dynamique et fructueuse entre la Suisse et le Bénin ». « Le gouvernement du Bénin admire et apprécie vivement le rôle joué par la Coopération Suisse à vouloir éradiquer l’analphabétisme et à promouvoir le développement du Bénin », a-t-il ajouté.

Il a souhaité que les équipements soient utilisés prioritairement pour les activités d’alphabétisation et de promotion des langues nationales. « Ces véhicules seront à la disposition des Chefs de Service Alphabétisation et Promotion des Langues Nationales pour l’encadrement rigoureux et régulier des activités d’enseignements/apprentissages », a affirmé le ministre. La Représentante Résidente de la coopération Suisse au Bénin a renouvelé l’engagement de son pays à accompagner la politique du gouvernement béninois.

La cérémonie a été aussi marquée par la remise des ouvrages traduits en 10 langues dans le cadre des campagnes d’alphabétisation à la DAPLM par le Fonds d’Aide à l’alphabétisation et à la promotion des Langues nationales.

