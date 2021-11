Les responsables de l’agence de communication JAWUNTAA ont annoncé ce mercredi à Cotonou le lancement officiel de la saison 5 du programme « Dis-moi qui est la plus belle ». Ce lancement qui coïncide avec le 5ème anniversaire du programme, a permis de rompre le silence et de lever un coin de voile sur les aspects les moins connus de cette téléréalité conçue et produit par l’agence JAWUNTAA depuis 2017.

« Dis-moi qui est la plus belle » est un programme de téléréalité, réalisée par l’agence de communication JAWUNTAA depuis 2017. Ce projet vient répondre à trois besoins essentiels de la société africaine, selon le directeur de JAWUNTAA, Luc Vodouhè. A en croire ses explications, la téléréalité qui connaît un succès au Bénin et dans la sous-région, a été conçu pour répondre à l’absence de programmes populaires africains adaptés à nos réalités « On a surtout imaginé en 2017, qu’il fallait créer un programme télé pour des raisons simples. Nous avions le sentiment qu’il n’y a pas beaucoup de programmes de divertissement populaires sur les chaînes africaines. Ils ont beau essayer, c’est toujours un peu au rabais. Les gens préfèrent toujours rester sur les chaînes occidentales. Nous avons pensé qu’il fallait avoir sur nos chaînes, des programmes produits par les africains pour les africains, qui répondent aux besoins des africains et qui transmettent des valeurs africaines », a expliqué le directeur de JAWUNTAA, Luc Vodouhè. Il a aussi montré que le programme « Dis-moi qui est la plus belle » a été créé pour révéler les jeunes talents africains « nous avons remarqué qu’il y a beaucoup de talents en Afrique on en croise tous les jours. Mais ces talents ne sont jamais mis à la lumière par les grandes chaînes et nous, on s’est dit qu’il fallait une tribune pour ça », a-t-il souligné. Et la 3 ème raison, le programme « Dis-moi qui est la plus belle » est fait pour valoriser la femme africaine contemporaine sans féminisme à l’occidentale mais aussi sans traditionalisme.

« Chaque fois que les gens vont regarder “Dis-moi qui est la plus belle” pour voir de belles femmes, nous allons leur montrer aussi de beaux talents et de beaux produits qui sont faits par des africains »

, a prévenu monsieur Vodouhè.

Ce programme est conçu pour mettre à la lumière tous les autres aspects de la beauté africaine c’est pourquoi, c’est devenu « Le concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre ». L’ensemble du processus est retransmis sur plusieurs chaînes partenaires sous la forme d’une émission de téléréalité à 13 où 14 épisodes et ceci depuis la première saison en 2017. La saison 5 est une saison anniversaire. Elle démarre le 20 novembre prochain et la finale est prévue pour le 30 janvier 2022. Elle est constituée de 13 épisodes et sera conduite par un staff passionné « L’un des principaux atouts qui nous ont permis de mettre en place ce programme, c’est la passion du staff dès le départ », a souligné le directeur de JAWUNTA. La nouvelle saison sera diffusée sur plusieurs chaînes (Ortb, Canal 3 Niger, Nti Congo, Africa Stream et la chaîne Youtube de JAWUNTAA) Elle connaitra plusieurs innovations : Des Jurys d’experts pour chaque ; le principe des samedis de la mort qui verront l’élimination d’une candidate toutes les 3 semaines ; l’entrée en lice de pays comme le Cameroun et la Côted’ivoire ; des épreuves croustillantes et inédites seront rendez-vous. Le vote du public sera désormais payant, et on peut voter de tous les pays du monde avec la possibilité de voter plusieurs fois.

Trois façons de voter sont prévus : Par Whatsapp (229) 69654444 ; depuis la page facebook DIS-MOI QUI EST LA PLUS BELLE et sur la plateforme www.qlpbvote.com.

« Bientôt une application sera lancée pour permettre à nos fans de suivre toutes les productions de JAWUNTAA. Mais la saga continuera sur plusieurs années et d’autres programmes sont en gestation et verront le jour au début de l’année 2022 », a annoncé le directeur.

Marcel HOUÉTO

10 novembre 2021 par