DingaStream lance son application

Les responsables de DingaStream, la plateforme Béninoise de streaming ont fait le lancement officiel de la nouvelle version de l’application de streaming à travers un tech talk et un show, ce jeudi soir (30 Juin 2022), dans la salle de cinéma de Canal Olympia Wologuédé. C’était une soirée privée et exceptionnelle dont l’entrée gratuite, est destinée essentiellement aux acteurs du show-business, les producteurs de contenus de la plateforme et les autorités politico-administratives.

La nouvelle version de l’application streaming musical de la Première plateforme Béninoise 100% streaming local a été lancée par un tech talk et un show inédit. Un événement fort simple mais riche en couleurs et rehaussé par la présence de plusieurs personnalités. Notamment le représentant du Ministre du Tourisme de la Culture et des Arts, le représentant de la Ministre du Numérique et de la Digitalisation, le directeur du Bureau Béninois du Droit d’Auteur et des Droits Voisins (Bubedra), Eugène Abalo, le Directeur du centre artistique et culturel Espace Mayton et le coordonnateur du CIPB (Conseil des Investisseurs Privés au Bénin) ansi que les artistes Willy Mignon, Chakka, Tonton Victor et Este Aganman Offishal.

Devant le public de choix, invité pour la circonstance, le promoteur de DingaStream, Miguel Kpakpo a présenté la genèse de la plateforme depuis l’origine du nom ’’Dinga’’ jusqu’à la réalisation de la plateforme. « DingaStream est parti de Dinga Cissé, l’empereur de l’empire du Ghana. Je tiens à faire cette précision parce que c’est de notre produit et c’est aussi l’âme de notre équipe », a précisé Miguel Kpakpo.

Au regard de sa présentation, DingaStream a pour but de faire la promotion dans le monde, des valeurs culturelles africaines à travers la musique pour les africains et la mise en lumière des artistes africains et les producteurs de contenus locaux. « Nous avons fait le choix d’abord idéologique de faire un produit qui répond au principe du ’’For us by us’’ par nous et pour nous. Nous avons fait le choix de recruter africain, nous avons fait le choix de travailler africain, nous avons fait le choix de produire pour le public africain, béninois d’abord parce que nous avons des racines et des assises dans le pays. mais d’abord africain », a-t-il précisé

Mais le projet DingaStream n’a pas été réalisé sans difficulté mais monsieur Kpakpo et son équipe y croire et espère. « (...) Je vais vous présenter notre parcours, notre histoire. vous allez voir qu’il y a eu des péripéties, des imprévues, des tristesses des départs, des doutes, des joies et malgré tout ça il reste beaucoup d’espoir ».

l’application de DingaStream n’est pas sans avantages pour les artistes. Ils pourront profiter des fruits de leurs œuvres en tirant des revenues substantielles selon l’audience qui écoute leur musique à raison de 3 francs par écoute. Le public aussi en profiterait avec la nouvelle version de l’application de DingaStream. Il pourra écouter de la musique partout et en tout lieu à un prix défiant toute concurrence.

C’est donc un projet destiné à tous les africains. C’est une très jeune équipe qui a envie de faire de grandes choses pour révéler la culture du Bénin et de l’Afrique « On n’y arrivera pas seuls. Nous comptons sur vous », a insisté Miguel Kpakpo. Il n’a pas caché sa satisfaction à l’issue de ce tech talk clôturé par les distinctions de Este Aganman Offishal, la révélation de la plateforme et Bobo Wê en tant que le plus streamé des artistes de la plateforme.

il faut précisé que la nouvelle version de l’application de DingaStream est désormais disponible sur playstore à travers ce lien

https://dingastream.com/download.php

1er juillet 2022 par