Le nouveau maire de la commune de Klouékanmey Dieudonné Gbédjékan a officiellement pris fonction ce lundi 08 juin 2020. La cérémonie de passation de charges a eu lieu en présence du préfet du Couffo, Christophe Mègbédji, des notables, sages et autres personnalités de la localité.

Dans son discours, le nouveau maire a exprimé sa reconnaissance aux têtes de pont du parti Union Progressiste (UP) dans le Couffo, aux sages, notables et diverses personnalités pour la confiance placée en sa personne.

« C’est une grande responsabilité qui m’est donnée ce jour, et j’en suis vraiment conscient », a-t-il déclaré.

Après avoir présenté le bilan de sa gestion, le maire sortant a invité son successeur à poursuivre l’œuvre entamée pour le bien-être des populations de Klouékanmey.

Un appel auquel Dieudonné Gbédjékan dit attacher du prix. Grâce à ses pairs, il s’engage à concrétiser pour le bonheur de tous, le rêve de l’urbanisation de la ville de Klouékanmey.

