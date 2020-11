Deux receleurs arrêtés dans le Couffo

En prison, le voleur de motos Abdoul Razack a reçu au téléphone la commande d’une moto de marque Haojue. Les agents de police ont organisé la livraison. L’équipe de policiers du département de l’Atlantique s’est rendue à Djakotomey dans le département du Couffo pour livrer la moto. Ne sachant pas que le téléphone était aux mains des policiers, les deux receleurs sont tombés dans les mailles. Il s’agit de Cyrille Ardicres Anagonou, un braqueur recherché par les services de police des départements du Mono et du Couffo et du sieur Rigobert Agbelebgedji, un conducteur de taxi-moto âgé de 40 ans. Les deux individus ont été arrêtés. La perquisition de leur domicile a permis de retrouver 2 motos de différentes marque, 1 vélo, 19 demies-pièces de pagnes neufs, 17 plaquettes SIM de différents réseaux, 4 téléphones portables, une somme de 225.000 FCFA, un faux billet de 10.000 FCFA, un billet naira du Nigeria, des cartes Lépi de différentes personnes, plusieurs actes de naissance, plusieurs décharges de vente de motos, des mandats de libération de prison, et autres documents compromettants.

Les enquêtes se poursuivent pour démanteler le réseau.

Le sieur Abdoul Razack Dansou avait été arrêté à Houegbo à hauteur d’Agbotagon dans l’Atlantique. Il était en possession d’un tricycle et d’une moto de marque Dayang volés.

M. M.

