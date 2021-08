Deux orphelinats épinglés pour actes de maltraitance d’enfants

Des cas de maltraitance d’enfants ont été signalés dans deux orphelinats à Tori et Allada dans le département de l’Atlantique. Le jeudi 26 août 2021, une délégation du ministère des affaires sociales et de la microfinance a visité lesdits centres d’accueil.

À la tête d’une délégation composée du Préfet du Département de l’Atlantique, du Maire de la Commune de Tori-Bossito et des cadres techniques de la Direction Générale des Affaires Sociales, la ministre des affaires sociales et de la microfinance Véronique Tognifodé a effectué, le jeudi 26 août 2021, une visite inopinée dans deux orphelinats.

A l’Orphelinat Ste Claudia de l’ONG GBÊFO à Tori-Acadjamè, il est noté un manque de personnel qualifié, l’inexistence des dossiers de placement et médicaux, l’insalubrité totale et le manque de soins adéquats, l’accueil mixte où certains enfants ont leurs deux géniteurs vivants. Pis, les cinquante-quatre enfants que compte cet orphelinat sont placés sous la responsabilité d’une seule personne et des séances de guérisons spirituelles y sont organisées la nuit.

La délégation s’est rendue ensuite à l’Orphelinat St Pio de Pietrelcina d’Allada. Le cadre de vie est adéquat. Mais les enfants sont maltraités, parfois humiliés et martyrisés par certaines sœurs religieuses qui les encadrent, selon les lettres de dénonciation parvenues directement à la Ministre.

Il ressort également de la visite que les deux centres d’accueil exercent sans l’agrément du Ministère des affaires sociales et de la microfinance.

Face aux irrégularités relevées, la ministre des affaires sociales et de la microfinance a instruit ses services pour la prise de mesures convenables.

Quant aux responsables des orphelinats incriminés, il leur a été rappelé leur rôle dans la protection des enfants. L’un des responsables a été invité à Cotonou pour s’expliquer.

