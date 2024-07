Deux nouveaux collèges autorisés dès la rentrée 2024-2025

Un 4e Collège d’enseignement général sera ouvert dans la commune d’Abomey-Calavi dès la rentrée scolaire 2024-2025. Ledit collège selon l’arrêté portant création, extension, fermeture, et changement de dénomination des établissements publics d’enseignement secondaire général, sera logé au quartier Aïtchédji, dans l’arrondissement d’Abomey-Calavi, avec deux classes de 6e. Après Aïtchédji dans la commune d’Abomey-Calavi, le CEG Tokpa-Hoho dans le 5e arrondissement de Cotonou va également ouvrir ses portes. Kouaro Yves Chabi en autorisant la création de ces deux collèges, a également marqué son accord pour la création de second cycle au CEG Adjagbo, dans la commune d’Abomey-Calavi et au CEG Ahozon à Ouidah, avec une classe de seconde D.

Il a par ailleurs autorisé l’extension de 1987 groupes pédagogiques au premier cycle, contre 461 groupes pédagogiques au second cycle. L’autorité ministérielle a également ordonné la fermeture de 182 groupes pédagogiques du premier cycle, et 92 groupes pédagogiques au second cycle.

