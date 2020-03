Deux nominations dans deux ministères

Les membres du gouvernement se sont réunis ce mercredi 25 mars 2020 pour la session ordinaire du Conseil des ministres. Au cours des travaux, deux nominations ont été prononcées. Sur propositions des ministres, AkinOlu Marc-André LOKO et Léa AWUNOU-ROUFAÏ sont nommés respectivement aux postes de Directeur général de la société béninoise des infrastructures numériques du ministère de l’économie numérique et de la digitalisation, et Directrice de la Galerie nationale au ministère du tourisme, de la culture et des arts.

