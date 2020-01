Deux morts enregistrés ce jeudi

Deux morts et deux blessés, c’est le bilan d’un accident de circulation qui a lieu ce jeudi matin à Akassato dans la commune d’Abomey-calavi. L’accident qui a causé la mort de deux personnes s’est produit entre un camion et un conducteur de taxi moto et son client, selon l’information relayée par Banouto.

Ces derniers ont été écrasés par le camion.

Les deux blessés sont référés dans un hôpital de la localité.

L’accident a bloqué la circulation sur la route pendant plusieurs heures.

