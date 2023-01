Deux fidèles excommuniés de l’église URHC déposés en prison

La justice s’est saisie de l’affaire des deux fidèles de l’église évangélique Union Renaissance d’Hommes en Christ (URHC) de Za-Kpota centre à la suite des sanctions (excommunication) des responsables de l’église. Interpellés et présentés au procureur le jeudi 26 janvier 2023, les deux fidèles seront jugés le 30 janvier 2023.

Le suppléant du responsable de l’église évangélique Union Renaissance d’Hommes en Christ (URHC) de Za-Kpota centre, B. A. Bienvenu et son amante D. Béatrice, « excommuniés » le 15 janvier dernier pour « leur comportement de débauche et d’adultère », ne sont pas au bout de leur peine.

La brigade criminelle a ouvert une enquête sur instructions du Procureur du Tribunal de première instance d’Abomey.

Le sieur B. A. Bienvenu et dame D. Béatrice ont été interpellés et placés en garde-à-vue. A l’issue de leur présentation au Procureur, jeudi 26 janvier 2023, le pasteur et son amante vus en plein ébats sexuels sur une vidéo diffusée abondamment sur les réseaux sociaux ont été déposés en prison.

Poursuivis devant le juge des flagrants délits pour « publication obscène et atteinte à la pudeur sans violence », les deux fidèles seront jugés le 30 janvier 2023.

Plusieurs autres membres de l’église au travers desquels la sextape a été relayée sont activement recherchés par la police.

Monsieur B. A. Bienvenu, suppléant du responsable de l’église évangélique Union Renaissance d’Hommes en Christ (URHC) de Za-Kpota centre et madame D. Béatrice, mariée, mère de plusieurs enfants et fidèle de la même église ont été « excommuniés » le 15 janvier 2023 par les membres du comité départemental Zou-Collines de l’église évangélique URHC. Les deux fidèles ont été vus en plein ébats sexuels en décembre 2022 sur une vidéo. La scène érotique relayée sur les réseaux sociaux se serait produite sur l’œuvre du diable, selon le sieur B. A. Bienvenu.

La femme justifie son acte par l’impuissance de son mari.

Selon les responsables de l’église évangélique Union Renaissance d’Hommes en Christ (URHC), les deux fidèles « rejettent la saine parole de Dieu souvent prêchée » par « leur comportement de débauche et d’adultère ».

M. M.

27 janvier 2023 par ,