Deux faux prophètes escroquent une étudiante

Une étudiante de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) est tombée dans le piège de deux escrocs dans la nuit du vendredi au samedi 09 décembre 2023. Se faisant passer pour des prophètes, ils sont parvenus lui à soutirer une somme estimée à 200.000 francs CFA.

Deux escrocs déguisés en faux prophètes ont pris de l’argent chez une jeune étudiante à Zogbadjè, un quartier situé dans la commune d’Abomey-Calavi, non loin du campus universitaire. La victime selon Le Potentiel, se rendait à une prière dans la nuit du vendredi au samedi 09 décembre 2023, lorsque les deux individus l’ont rencontré puis entamé une discussion avec elle. Au cours des échanges, elle remet un billet de 10.000 francs CFA, puis conduit les deux hommes dans son domicile.

Le journal renseigne qu’une fois à la maison, elle a apporté toute sa fortune, une somme de 187.000 francs CFA, qu’elle a remis aux deux hommes qui l’attendaient au portail. Ces derniers ayant perçu les sous, ont exprimé ensuite un besoin de sel. Le temps d’aller chercher le sel et de revenir, les deux hommes ont disparu dans la nature. C’est alors qu’elle retrouve ses sens et alerte l’entourage. Mais c’était déjà trop tard. Les auteurs de cette manœuvre selon le voisinage, ont fait usage de forces occultes pour hébéter la jeune étudiante.

