Deux faux procureur et Dg de l’OCRC arrêtés

Un homme âgé de 39 ans et un autre de 49 ans ont été arrêtés, mercredi 28 juillet 2021, pour usurpation de titres, escroquerie et chantage.

Un individu se présentant comme procureur spécial près la Cour de Répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), âgé de 39 ans est sous les verrous depuis mercredi 28 juillet 2021. Son acolyte âgé de 49 ans et qui se fait passer pour le directeur général de l’Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) a été également déposé en prison.

Les deux individus faisaient usage de leurs faux titres pour rançonner les citoyens.

La police républicaine a procédé à l’arrestation du faux procureur près la Criet et du faux Dg de l’OCRC à la suite de plaintes déposées par leurs victimes, a informé Frissons radio.

Selon la même source, les deux individus sont poursuivis pour « escroquerie et chantage ».

Les deux faussaires seront présentées aux vraies autorités judiciaires dans les prochains jours.

M. M.

29 juillet 2021 par ,