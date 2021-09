Les murs d’une maison se sont écroulés à Pèrèrè lors des pluies diluviennes qui s’abattent sur la localité du département du Borgou. Bilan : deux morts

Un enfant âgé de 08 ans et un autre de 10 ans sont morts à l’issue des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Pèrèrè dans le département du Borgou. Et pour cause, les murs de la maison où se trouvaient les enfants ont cédé sous les eaux de pluie.

Les corps des deux victimes ont été remis aux familles pour inhumation.

